10 / 16



Türkiye için de kazanmamız gerekiyordu puan açısından. Grup artık bize de bağlı. Arkadaşlarla gurur duyuyorum, bu kadar yokluğa rağmen çok iyi oynadılar. Ali'ye de, Samassa'ya da forma yaptırdık. Orta sahamız hiç yoktu. Maçın 20. dakikasında Robin de çıkınca, daha kötü durumda kaldık, Isaac'i de oyuna alınca kimse kalmadı.' dedi.