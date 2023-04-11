'Allah'ın izniyle, 319 bini 1 yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız.'
'Sağlık turizminde 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz.'
'Hayata geçireceğimiz Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'yle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.'
'Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.'
'Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.'
'Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'
'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.'
'Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz.'
'Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi hedefine ulaştırana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.'
'Yıllık %5,5 büyüme oranıyla millî gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.'
'Kişi başına düşen millî gelirimizi önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.'
'5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz.'
'Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.'
'Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası Projemizi hayata geçireceğiz.'
'Ülkemizin 11 ili, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hattı'nın da açılmasıyla birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara Hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız.'
'Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.'
'İnternette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak, 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız.'
'Millî gururumuz Togg'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz.'
'Bitkisel üretimi 132 milyon tona, su ürünleri üretimini 750 bin tona çıkaracak adımları atacağız.'
'Su depolama hacmimizi 193 milyar metreküpe çıkartarak 80 milyon dekar araziyi sulayacak, 37 bin megavat enerji üretecek hale geleceğiz.'
'Büyükbaş hayvan varlığımızı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı 68 milyona çıkartarak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız.'