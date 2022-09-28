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  • EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu! İşte tüm torbalar...

EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu! İşte tüm torbalar...

EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu! İşte tüm torbalar...
28 Eylül 2022 Çarşamba

UEFA EURO 2024 elemeleri için gruplar ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için play-off'taki rakiplerimiz belli oldu. İşte detaylar...

<p>UEFA Uluslar Ligi'nin tamamlanmasının ardından EURO 2024 Elemeleri'nin torbaları da belli oldu.</p>
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UEFA Uluslar Ligi'nin tamamlanmasının ardından EURO 2024 Elemeleri'nin torbaları da belli oldu.

<p>EURO 2024 Elemeleri'nin ardından finallere katılan takımlar, 2024 yazında Almanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterecek.</p>
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EURO 2024 Elemeleri'nin ardından finallere katılan takımlar, 2024 yazında Almanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterecek.

<p>EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.</p>
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EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

<p>Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center kura çekimine ev sahipliği yapacak.</p>
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Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center kura çekimine ev sahipliği yapacak.

<p>EURO 2024 Elemeleri kura çekimi öncesi torbalar kesinleşti.</p>
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EURO 2024 Elemeleri kura çekimi öncesi torbalar kesinleşti.

<p>A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek.</p>
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A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek.

<p>EURO 2024 Elemeleri torbaları şu şekilde:</p>
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EURO 2024 Elemeleri torbaları şu şekilde:

<p><b>1. TORBA</b></p><p><span >Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya</span></p>
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1. TORBA

Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

<p><b>2. TORBA</b></p><p></p><p><span >Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya</span><br></p>
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2. TORBA

Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

<p><b>3. TORBA</b></p><p></p><p><span >Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan</span><br></p>
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3. TORBA

Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

<p><b>4. TORBA</b></p><p></p><p><span >Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya</span><br></p>
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4. TORBA

Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

<p><b>5. TORBA</b></p><p></p><p><span >Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta</span><br></p>
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5. TORBA

Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

<p><b>6. TORBA</b></p><p></p><p><span >Andorra, San Marino, Lihtenştayn.</span><br></p>
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6. TORBA

Andorra, San Marino, Lihtenştayn.
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