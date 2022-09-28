UEFA Uluslar Ligi'nin tamamlanmasının ardından EURO 2024 Elemeleri'nin torbaları da belli oldu.
EURO 2024 Elemeleri'nin ardından finallere katılan takımlar, 2024 yazında Almanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterecek.
EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center kura çekimine ev sahipliği yapacak.
EURO 2024 Elemeleri kura çekimi öncesi torbalar kesinleşti.
A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek.
EURO 2024 Elemeleri torbaları şu şekilde:
1. TORBA
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. TORBA
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. TORBA
Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. TORBA
Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. TORBA
Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. TORBA
Andorra, San Marino, Lihtenştayn.