Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.
Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bir araya geldi.
TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.
Başkan Erdoğan, Bakü temasları kapsamında ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak ve Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek.