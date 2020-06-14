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  • Ofsaytı neden kaldırmadı tartışması! Fatih Terim çıldırdı, Muslera hastaneye böyle götürüldü

Ofsaytı neden kaldırmadı tartışması! Fatih Terim çıldırdı, Muslera hastaneye böyle götürüldü

Ofsaytı neden kaldırmadı tartışması! Fatih Terim çıldırdı, Muslera hastaneye böyle götürüldü
14 Haziran 2020 Pazar

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor.

<p>Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da maçın 15. dakikasında Fernando Muslera sakatlandı.</p>
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Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da maçın 15. dakikasında Fernando Muslera sakatlandı.

<p>Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.</p>
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Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

<p>Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.</p>
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Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.

<p>Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.</p>
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Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

<p>Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi.</p>
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Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi.

<p>Selçuk İnan, hakemden izin alarak oyun alanına girdi ve Muslera'nın yanına gitti.</p>
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Selçuk İnan, hakemden izin alarak oyun alanına girdi ve Muslera'nın yanına gitti.

<p><b>OFSAYTI NEDEN KALDIRMADI' TARTIŞMASI </b></p><p>Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında savunma arkasına sarkan Rizesporlu oyuncunun ofsayt olduğu yönünde sosyal medyada tartışmalar çıktı. Ofsayt bayrağı kalksa sakatlık olmayacaktı gibi yazılar yazıldı.</p>
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OFSAYTI NEDEN KALDIRMADI' TARTIŞMASI

Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında savunma arkasına sarkan Rizesporlu oyuncunun ofsayt olduğu yönünde sosyal medyada tartışmalar çıktı. Ofsayt bayrağı kalksa sakatlık olmayacaktı gibi yazılar yazıldı.

<p>VAR ile birlikte yan hakemlerin yakın pozisyonlarda ofsayt bayraklarını kaldırmayıp pozisyonun bitimini beklemeleri isteniyor.</p>
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VAR ile birlikte yan hakemlerin yakın pozisyonlarda ofsayt bayraklarını kaldırmayıp pozisyonun bitimini beklemeleri isteniyor.

<p><b>YİNE RİZE YİNE SAKATLIK </b></p><p>Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.</p>
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YİNE RİZE YİNE SAKATLIK

Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

<p><b>KAPTANLIK DONK'A </b></p><p>Galatasaray'da Muslera'nın çıkmasıyla kaptanlık bandı Ryan Donk'a geçti.</p>
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KAPTANLIK DONK'A

Galatasaray'da Muslera'nın çıkmasıyla kaptanlık bandı Ryan Donk'a geçti.

<p><b>AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ </b></p><p>Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.</p>
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AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

<p><b>6-8 AY YOK </b></p><p>Muslera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Muslera'nın sakatlığının Emre Akbaba'nın sakatlığıyla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.</p>
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6-8 AY YOK

Muslera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Muslera'nın sakatlığının Emre Akbaba'nın sakatlığıyla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

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