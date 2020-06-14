Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da maçın 15. dakikasında Fernando Muslera sakatlandı.
Uruguaylı kaleci oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Mücadelenin 15. dakikasında Rizesporlu futbolcu Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çarpışan Muslera acı içinde yerde kaldı.
Sahaya giren sağlık görevlisi hemen oyuncu değişikliği işaret etti. Muslera için oyun alanına ambulans geldi ve Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'da yedek kaleci Okan Koçuk Muslera'nın yerine oyuna gidi.
Selçuk İnan, hakemden izin alarak oyun alanına girdi ve Muslera'nın yanına gitti.
OFSAYTI NEDEN KALDIRMADI' TARTIŞMASI
Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında savunma arkasına sarkan Rizesporlu oyuncunun ofsayt olduğu yönünde sosyal medyada tartışmalar çıktı. Ofsayt bayrağı kalksa sakatlık olmayacaktı gibi yazılar yazıldı.
VAR ile birlikte yan hakemlerin yakın pozisyonlarda ofsayt bayraklarını kaldırmayıp pozisyonun bitimini beklemeleri isteniyor.
YİNE RİZE YİNE SAKATLIK
Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.
KAPTANLIK DONK'A
Galatasaray'da Muslera'nın çıkmasıyla kaptanlık bandı Ryan Donk'a geçti.
AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
6-8 AY YOK
Muslera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Muslera'nın sakatlığının Emre Akbaba'nın sakatlığıyla hemen hemen aynı olduğu belirtildi.