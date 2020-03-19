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GÜMÜŞHANE'DEN PESTİL

Gümüşhane'de Kral Pestil firması da kentin lezzetleri arasında yer alan pestil ile kampanyaya destek verdi. Firmadan yapılan açıklamada, 'Bu uzun tatilin ardından öğrencilerimizin bolca enerjiye ihtiyacı olacak. 40 dakikalık teneffüs süresince öğrencilerimizin ağzının tatlanması ve güçlenmeleri için gerekli enerjiyi almaları adına 81 ilimize 81 il okula pestiller bizden' denildi.