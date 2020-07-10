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'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

'Biz ligde sadece kendi maçımıza odaklandık. Hedefimiz tabii şampiyonluk ama neticede futbol bu. Konsantrasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur.'