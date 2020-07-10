Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekiminde canlı yayında yaptığı sürprizle eşleşmelerin önüne geçti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.
KURAYA OKAN BURUK DAMGASI
Kura çekimine damga vuran isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.
İNGİLİZCE KONUŞTU
Başarılı teknik adam, eşleşmeler belli olmadan önce telekonferans ile gerçekleştirilen röportajda İngilizce konuştu.
Okan Buruk'un uluslararası platformda verdiği demeçte İngilizce'yi tercih etmesi hem yayıncı kuruluş tarafından hem de sosyal medyadaki taraftarlarca beğeniyle karşılandı.
Okan Buruk, İngilizce olarak Süper Lig dahil olmak üzere dünya futbolunu vuran pandemi sürecini anlattı.
'Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lige ara verildi. Evden çalışmalarımızı sürdürdük. Oyuncularımız video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar.'
TÜRKÇE DEVAM ETTİ
Yetenekli çalıştırıcı, kura çekiminin ardından ise yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a olası Manchester United eşleşmesini değerlendirdi.
'Biz de bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United'ı yazmıştık. Belki de 8'li finalin favorisiyle eşleştik.'
'Bir yandan zor bir kura, diğer yandan Manchester United'a karşı oynayacağız. Tek maçlık eşleşmelerde ne olacağı belli olmaz'
Rakibimizin durumu ortada, iyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz. Tabii bundan önce oynayacağımız bir Kopenhag maçı var, öncelikle onu düşünüyoruz.
Hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Sonrasında Manchester United karşısında elimizden geleni yapacağız.
'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'
'Biz ligde sadece kendi maçımıza odaklandık. Hedefimiz tabii şampiyonluk ama neticede futbol bu. Konsantrasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur.'
GALATASARAY ANISI
'93 senesi, Galatasaray'la ilk Şampiyonlar Ligi'ne gidişimiz. O dönem de Manchester United'ı elemek imkansız bir şeydi. Benim ayağım kırıktı. Hatta Şampiyonlar Ligi formatının değişmesinde o maçın da katkısı vardı.'
SOLSKJAER'DEN ÖVGÜ
Solskjaer, 'Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor.' ifadesini kullandı.
Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, 'Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım.' şeklinde konuştu.