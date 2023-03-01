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Kahramanmaraşlı olduğu için şehre sevgisinin çok özel olduğunu anlatan Kurtcephe, 8 ay arayla yaptıkları çekimlerle ilgili duygularını şöyle dile getirdi: 'Deprem sonrasında yıkılan bazı noktaları tekrar çekmek ki bir kısmını çekebildik, bir yıl önce haz alarak yaptığımız işi bir yıl sonra hüzünle yaptık. Havadan baktığımızda yıkımı daha şiddetli görüyorsunuz. Gördüğünüz yeşillikler, binalar, ağaçlar, tarihi eserler yok olmuş. İnsanı hüzünlendiriyor.'