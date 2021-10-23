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Ordunun resmi resmi televizyonunda yayınlandı! Gövde gösterisi

Ordunun resmi resmi televizyonunda yayınlandı! Gövde gösterisi
23 Ekim 2021 Cumartesi

Rusya, Taliban'ı Moskova'da ağırladığı günlerde, Afganistan sınırında yeni nesil silahların da kullanıldığı gövde gösterisine girişti.

<p>Altı ülkeden 4 bini aşkın asker sınıra yığıldı, füzeler ateşlendi, helikopterler bombardıman yaptı. Rus ordu televizyonu, müttefiklerin de getirildiği noktanın konumunu özellikle vurguladı.</p>
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Altı ülkeden 4 bini aşkın asker sınıra yığıldı, füzeler ateşlendi, helikopterler bombardıman yaptı. Rus ordu televizyonu, müttefiklerin de getirildiği noktanın konumunu özellikle vurguladı.

<p>ABD ve müttefiklerinin çekilmeye hazırlandığı haftalarda Afganistan sınırında tatbikatlar düzenleyen Rusya, bu kez Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) üyelerini de sınıra getirdi.</p>
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ABD ve müttefiklerinin çekilmeye hazırlandığı haftalarda Afganistan sınırında tatbikatlar düzenleyen Rusya, bu kez Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) üyelerini de sınıra getirdi.

<p>Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda, tatbikatın görüntülerini arka arkaya ekrana getirdi ve Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 4 bini aşkın askerin sahne aldığını aktardı.</p>
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Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda, tatbikatın görüntülerini arka arkaya ekrana getirdi ve Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 4 bini aşkın askerin sahne aldığını aktardı.

<p>Interaction-2021 adlı gövde gösterisinde Mi-24 saldırı füzeleri ve havadan karaya füzelerin fırlatıldığını belirten Zvezda, helikopterlerin de düşman mevzilerini bombardımana tuttuğunu kaydetti.</p>
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Interaction-2021 adlı gövde gösterisinde Mi-24 saldırı füzeleri ve havadan karaya füzelerin fırlatıldığını belirten Zvezda, helikopterlerin de düşman mevzilerini bombardımana tuttuğunu kaydetti.

<p>Harp Meydanı eğitim sahasındaki tatbikatta Grad ve Katyuşa gibi roket sistemleri de yer aldı. Rus savaş uçakları havalanırken, T-72 tankları da karadan hedeflere ateş açtı.</p>
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Harp Meydanı eğitim sahasındaki tatbikatta Grad ve Katyuşa gibi roket sistemleri de yer aldı. Rus savaş uçakları havalanırken, T-72 tankları da karadan hedeflere ateş açtı.

<p>Birliklerin saatler içinde birçok kez yer değiştirdiğini bildiren resmi televizyon Zvezda, tatbikat alanının Afganistan sınırının uzak olmadığını özellikle vurguladı.</p>
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Birliklerin saatler içinde birçok kez yer değiştirdiğini bildiren resmi televizyon Zvezda, tatbikat alanının Afganistan sınırının uzak olmadığını özellikle vurguladı.

<p>Rusya, Orta Asya'daki müttefikleri Özbekistan ve Tacikistan'da yaz mevsiminden bu yana çok sayıda tatbiakt icra etti ve söz konusu ülkelerdeki üslerine yığınak yaptı. <b >(MİLLİYET)</b></p>
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Rusya, Orta Asya'daki müttefikleri Özbekistan ve Tacikistan'da yaz mevsiminden bu yana çok sayıda tatbiakt icra etti ve söz konusu ülkelerdeki üslerine yığınak yaptı. (MİLLİYET)

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