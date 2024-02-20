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Bu arada, anmaya katılan bazı vatandaşlar, bir dönem Rusya ile yakın ilişkilerde bulunan ve bu yüzden adı bazı soruşturmalarda da geçen sağ iktidarın ortağı Lig Partisinin törene gelen temsilcilerine 'Utanın' diyerek tepki gösterdi.