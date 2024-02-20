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Rus muhalif Aleksey Navalnıy Roma'da anıldı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy Roma'da anıldı
20 Şubat 2024 Salı

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy için İtalya'nın başkenti Roma'da anma töreni düzenlendi.

<p>Roma Belediyesinin de bulunduğu tarihi Campidoglio Meydanı'nda akşam saatlerinde yapılan anma merasimi dolayısıyla belediye binasına Navalnıy'ın fotoğrafı yansıtılırken, meydana da fotoğrafları konuldu.</p>
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Roma Belediyesinin de bulunduğu tarihi Campidoglio Meydanı'nda akşam saatlerinde yapılan anma merasimi dolayısıyla belediye binasına Navalnıy'ın fotoğrafı yansıtılırken, meydana da fotoğrafları konuldu.

<p>Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, çok sayıda kişi mumlar yakarken bazıları da yanlarında getirdikleri çiçekleri meydandaki Navalnıy fotoğrafının önüne bıraktı.</p>
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Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, çok sayıda kişi mumlar yakarken bazıları da yanlarında getirdikleri çiçekleri meydandaki Navalnıy fotoğrafının önüne bıraktı.

<p>Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliği yaptığı törene, sağ koalisyon hükümeti adına Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, muhalefetteki Eylem Partisinin lideri Carlo Calenda'nın yanı sıra çok sırada siyasetçi ve farklı ülkelerden yaklaşık 30 büyükelçi katıldı.</p>
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Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliği yaptığı törene, sağ koalisyon hükümeti adına Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, muhalefetteki Eylem Partisinin lideri Carlo Calenda'nın yanı sıra çok sırada siyasetçi ve farklı ülkelerden yaklaşık 30 büyükelçi katıldı.

<p>Belediye Başkanı Gualtieri, burada yaptığı konuşmada, Navalnıy'ın ailesine ve sevenlerine 'yalnız değilsiniz' mesajı vererek 'Özgürlük ve demokrasi değerlerini seven hiç kimse bu ölümü sessizce kabul edemez.' dedi.</p>
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Belediye Başkanı Gualtieri, burada yaptığı konuşmada, Navalnıy'ın ailesine ve sevenlerine 'yalnız değilsiniz' mesajı vererek 'Özgürlük ve demokrasi değerlerini seven hiç kimse bu ölümü sessizce kabul edemez.' dedi.

<p>Bu arada, anmaya katılan bazı vatandaşlar, bir dönem Rusya ile yakın ilişkilerde bulunan ve bu yüzden adı bazı soruşturmalarda da geçen sağ iktidarın ortağı Lig Partisinin törene gelen temsilcilerine 'Utanın' diyerek tepki gösterdi.</p>
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Bu arada, anmaya katılan bazı vatandaşlar, bir dönem Rusya ile yakın ilişkilerde bulunan ve bu yüzden adı bazı soruşturmalarda da geçen sağ iktidarın ortağı Lig Partisinin törene gelen temsilcilerine 'Utanın' diyerek tepki gösterdi.

<p>Diğer yandan, Roma Belediye Meclisinde bugün bazı üyeler, Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu başkentteki Via Gaeta Caddesi'nin adının 'Aleksey Navalnıy Caddesi' olarak değiştirilmesi önerisini gündeme getirdi.</p>
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Diğer yandan, Roma Belediye Meclisinde bugün bazı üyeler, Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu başkentteki Via Gaeta Caddesi'nin adının 'Aleksey Navalnıy Caddesi' olarak değiştirilmesi önerisini gündeme getirdi.

<p><b>Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü</b></p>
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Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

<p>Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.</p>
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Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

<p>Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.</p>
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Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

<p>Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.</p>
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Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

<p>Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat'ta muhalif Navalnıy'ın mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.</p>
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Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), 16 Şubat'ta muhalif Navalnıy'ın mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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