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Şampiyonlar Ligi'nde kadro değeri en yüksek olan 10 takım

Şampiyonlar Ligi'nde kadro değeri en yüksek olan 10 takım
14 Eylül 2023 Perşembe

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon piyasa değeri en yüksek olan 10 takımı derledik. İşte o ekipler...

<p>1- Milan</p><p><br></p><p>İtalyan ekibinin kadro değeri 529 milyon euro</p>
1
/
10

1- Milan


İtalyan ekibinin kadro değeri 529 milyon euro

<p>2- Napoli </p><p><br></p><p>Napoli'nin kadro değeri 578 milyon euro </p>
2
/
10

2- Napoli


Napoli'nin kadro değeri 578 milyon euro

<p>3- Newcastle United</p><p><br></p><p>İngiliz ekibinin kadro değeri 598 milyon euro</p>
3
/
10

3- Newcastle United


İngiliz ekibinin kadro değeri 598 milyon euro

<p>4- Barcelona</p><p><br></p><p>Katalan ekibinin kadro değeri 814 milyon euro.</p>
4
/
10

4- Barcelona


Katalan ekibinin kadro değeri 814 milyon euro.

<p>5- Manchester United </p><p><br></p><p>İngiliz ekibinin kadro değeri 882 milyon euro</p>
5
/
10

5- Manchester United


İngiliz ekibinin kadro değeri 882 milyon euro

<p>6- Bayern Münih</p><p><br></p><p>Alman ekibi Bayern Münih'in kadro değeri 897 milyon euro</p>
6
/
10

6- Bayern Münih


Alman ekibi Bayern Münih'in kadro değeri 897 milyon euro

<p>7- Real Madrid</p><p><br></p><p>İspanyol ekibinin kadro değeri 991 milyon euro</p>
7
/
10

7- Real Madrid


İspanyol ekibinin kadro değeri 991 milyon euro

<p>8- PSG</p><p><br></p><p>Fransız ekibinin kadro değeri 1,08 Milyar euro</p>
8
/
10

8- PSG


Fransız ekibinin kadro değeri 1,08 Milyar euro

<p>9- Arsenal </p><p><br></p><p>İngiliz ekibi Arsenal'in kadro değeri 1,09 Milyar euro </p>
9
/
10

9- Arsenal


İngiliz ekibi Arsenal'in kadro değeri 1,09 Milyar euro

<p>1- Manchester City</p><p><br></p><p>Manchester City'nin kadro değeri 1.18 Milyar euro </p>
10
/
10

1- Manchester City


Manchester City'nin kadro değeri 1.18 Milyar euro

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