1- Milan
İtalyan ekibinin kadro değeri 529 milyon euro
2- Napoli
Napoli'nin kadro değeri 578 milyon euro
3- Newcastle United
İngiliz ekibinin kadro değeri 598 milyon euro
4- Barcelona
Katalan ekibinin kadro değeri 814 milyon euro.
5- Manchester United
İngiliz ekibinin kadro değeri 882 milyon euro
6- Bayern Münih
Alman ekibi Bayern Münih'in kadro değeri 897 milyon euro
7- Real Madrid
İspanyol ekibinin kadro değeri 991 milyon euro
8- PSG
Fransız ekibinin kadro değeri 1,08 Milyar euro
9- Arsenal
İngiliz ekibi Arsenal'in kadro değeri 1,09 Milyar euro
1- Manchester City
Manchester City'nin kadro değeri 1.18 Milyar euro