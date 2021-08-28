Son şampiyon Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek.
Saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Beşiktaş'ta Gaziantep'te rahatsızlık geçiren N'Sakala forma giyemeyecek.
Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan Fabio Borini takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, antrenmanlardaki performansında memnun olduğu Batshuayi ve Teixeira'yı ilk 11'de oynatması bekleniyor.
Siyah beyazlılar'da N'Sakala, Atiba, N'Koudou ve Kenan Karaman'ın yerlerine, Rıdvan Yılmaz, Teixeira, Larin ve Batshuayi forma giyecek.
Beşiktaş'ın Karagümrük karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.
Ersin Destanoğlu
Valentin Rosier
Welinton
Domagoj Vida
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Rachid Ghezzal
Salih Uçan
Alex Teixeira
Cyle Larin
Michy Batshuayi