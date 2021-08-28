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Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 4 değişiklik

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 4 değişiklik
28 Ağustos 2021 Cumartesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de değişikliği gitmesi bekleniyor.

<p>Son şampiyon Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek. </p>
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Son şampiyon Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek.

<p>Saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. </p>
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Saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

<p>Beşiktaş'ta Gaziantep'te rahatsızlık geçiren N'Sakala forma giyemeyecek.</p>
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Beşiktaş'ta Gaziantep'te rahatsızlık geçiren N'Sakala forma giyemeyecek.

<p>Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan Fabio Borini takımdaki yerini alamayacak.</p>
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Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan Fabio Borini takımdaki yerini alamayacak.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, antrenmanlardaki performansında memnun olduğu Batshuayi ve Teixeira'yı ilk 11'de oynatması bekleniyor.</p>
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, antrenmanlardaki performansında memnun olduğu Batshuayi ve Teixeira'yı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

<p>Siyah beyazlılar'da N'Sakala, Atiba, N'Koudou ve Kenan Karaman'ın yerlerine, Rıdvan Yılmaz, Teixeira, Larin ve Batshuayi forma giyecek.</p>
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Siyah beyazlılar'da N'Sakala, Atiba, N'Koudou ve Kenan Karaman'ın yerlerine, Rıdvan Yılmaz, Teixeira, Larin ve Batshuayi forma giyecek.

<p>Beşiktaş'ın Karagümrük karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.</p>
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Beşiktaş'ın Karagümrük karşısına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

<p>Ersin Destanoğlu</p>
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Ersin Destanoğlu

<p>Valentin Rosier</p>
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Valentin Rosier

<p>Welinton</p>
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Welinton

<p>Domagoj Vida</p>
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19

Domagoj Vida

<p>Rıdvan Yılmaz</p>
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Rıdvan Yılmaz

<p>Josef de Souza</p>
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Josef de Souza

<p>Rachid Ghezzal</p>
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Rachid Ghezzal

<p>Salih Uçan</p>
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Salih Uçan

<p>Alex Teixeira</p>
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Alex Teixeira

<p>Cyle Larin</p>
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Cyle Larin

<p>Michy Batshuayi</p>
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Michy Batshuayi

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