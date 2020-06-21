İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Sivasspor Başkanı teklif sunacağını açıklamıştı! Mert Hakan Yandaş, ters köşe etti ve son kararını verdi

Sivasspor Başkanı teklif sunacağını açıklamıştı! Mert Hakan Yandaş, ters köşe etti ve son kararını verdi

Sivasspor Başkanı teklif sunacağını açıklamıştı! Mert Hakan Yandaş, ters köşe etti ve son kararını verdi
21 Haziran 2020 Pazar

Sivasspor'da başarılı performans göstererek büyük takımların ilgisini çeken Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Mert Hakan Yandaş, transferi hakkında son kararını verdi...

<p> Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş'a hem Fenerbahçe hem de Galatasaray talip.</p>
1
/
11

 Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş'a hem Fenerbahçe hem de Galatasaray talip.

<p>Süper Lig'in iki devi transfer için kıyasıya bir yarışın içinde. Mert Hakan Yandaş transfere dair son kararını verdi.</p>
2
/
11

Süper Lig'in iki devi transfer için kıyasıya bir yarışın içinde. Mert Hakan Yandaş transfere dair son kararını verdi.

<p>Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer etmek istediği DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.</p>
3
/
11

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer etmek istediği DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

<p>Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mert Hakan'ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor. </p>
4
/
11

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mert Hakan'ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor. 

<p>Fenerbahçe'ye daha yakın olan Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanan son gelişmeler şekilde:</p>
5
/
11

Fenerbahçe'ye daha yakın olan Mert Hakan Yandaş transferinde yaşanan son gelişmeler şekilde:

<p><b>GALATASARAY KURU SABİTLEDİ</b></p><p>Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Mert Hakan'a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi.</p>
6
/
11

GALATASARAY KURU SABİTLEDİ

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Mert Hakan'a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi.

<p>Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler'in teklifi ise yıllık 1.5 milyon euro ve 500 bin euronun üzerinde bir imza parası oldu. </p>
7
/
11

Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivertliler'in teklifi ise yıllık 1.5 milyon euro ve 500 bin euronun üzerinde bir imza parası oldu. 

<p>Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray'dan bir atak geldi.</p>
8
/
11

Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray'dan bir atak geldi.

<p><span >Sarı-Kırmızılılar, 500 bin euroluk imza parasını Mert Hakan'ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan'ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştırdı.</span><br></p>
9
/
11

Sarı-Kırmızılılar, 500 bin euroluk imza parasını Mert Hakan'ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan'ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştırdı.

<p>Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray'ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.</p>
10
/
11

Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray'ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.

<p>Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a yeni teklif sunacağını açıklamıştı, ancak henüz bir teklif görüşmesi olmadığı ortaya çıktı.</p>
11
/
11

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a yeni teklif sunacağını açıklamıştı, ancak henüz bir teklif görüşmesi olmadığı ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.