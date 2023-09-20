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Aştiyani, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.





İki ülkenin 'ABD'nin tek taraflı yaklaşımları da dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadelede işbirliği yaptığını' anlatan Aştiyani, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi oluşumların gelişmesinin bunun göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.