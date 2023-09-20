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Şoygu, Tahran'da İran yapımı İHA ve roketleri inceledi

Şoygu, Tahran'da İran yapımı İHA ve roketleri inceledi
20 Eylül 2023 Çarşamba

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve ortaklarının karşı çıkmasına rağmen Moskova ile Tahran arasındaki etkileşimin yeni bir seviyeye ilerlediğini söyledi.

<p>Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, İran'ın başkenti Tahran'da İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüştü.</p><p><br></p><p>Görüşmede konuşan Şoygu, ABD ve müttefiklerinin tüm muhalefetine rağmen Rusya ile İran'ın planladığı tüm faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçladığını belirterek, 'Rusya ve İran etkileşimi yeni bir seviyeye ilerlerken yaptırım baskısı, faydasız olduğunu gösteriyor.' ifadesini kullandı.</p>
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, İran'ın başkenti Tahran'da İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüştü.


Görüşmede konuşan Şoygu, ABD ve müttefiklerinin tüm muhalefetine rağmen Rusya ile İran'ın planladığı tüm faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçladığını belirterek, 'Rusya ve İran etkileşimi yeni bir seviyeye ilerlerken yaptırım baskısı, faydasız olduğunu gösteriyor.' ifadesini kullandı.

<p>Aynı zamanda 'Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi alanında daha fazla ortak eyleme' hazır olduklarını kaydeden Şoygu, Rusya-İran diyaloğunun yoğun bir şekilde geliştiğini dile getirdi.</p><p><br></p><p>Sergey Şoygu, 'Görüşmelerin yüksek dinamiği, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik genel havayı doğruluyor.' şeklinde konuştu.</p>
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Aynı zamanda 'Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi alanında daha fazla ortak eyleme' hazır olduklarını kaydeden Şoygu, Rusya-İran diyaloğunun yoğun bir şekilde geliştiğini dile getirdi.


Sergey Şoygu, 'Görüşmelerin yüksek dinamiği, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik genel havayı doğruluyor.' şeklinde konuştu.

<p><b>- ŞOYGU, TAHRAN'DA İRAN YAPIMI İHA VE ROKETLERİ İNCELEDİ</b></p><p><b><br></b></p><p>Rus Bakan Şoygu, Tahran'daki temasları esnasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir askeri fuarını ziyaret ederek, İran yapımı son model insansız hava araçları (İHA), roketler ve hava savunma sistemlerini inceledi.</p>
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- ŞOYGU, TAHRAN'DA İRAN YAPIMI İHA VE ROKETLERİ İNCELEDİ


Rus Bakan Şoygu, Tahran'daki temasları esnasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir askeri fuarını ziyaret ederek, İran yapımı son model insansız hava araçları (İHA), roketler ve hava savunma sistemlerini inceledi.

<p><b>- GÖRÜŞMEDE, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER ELE ALINDI</b></p><p><b><br></b></p><p>İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre de İran Savunma Bakanı Aştiyani ile Rus mevkidaşı Şoygu görüşmesinde, Tahran-Moskova arasındaki ilişkiler ile Karabağ'daki durumun da dahil olduğu bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.</p>
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- GÖRÜŞMEDE, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER ELE ALINDI


İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre de İran Savunma Bakanı Aştiyani ile Rus mevkidaşı Şoygu görüşmesinde, Tahran-Moskova arasındaki ilişkiler ile Karabağ'daki durumun da dahil olduğu bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

<p>Aştiyani, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.</p><p><br></p><p>İki ülkenin 'ABD'nin tek taraflı yaklaşımları da dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadelede işbirliği yaptığını' anlatan Aştiyani, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi oluşumların gelişmesinin bunun göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.</p>
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Aştiyani, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı güçlendirme hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.


İki ülkenin 'ABD'nin tek taraflı yaklaşımları da dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadelede işbirliği yaptığını' anlatan Aştiyani, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi oluşumların gelişmesinin bunun göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

<p>İran'ın bölgede yabancı güçlerin varlığına karşı olduğunu belirten Aştiyani, 'Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların korunması İran'ın kırmızı çizgilerindendir.' değerlendirmesini paylaştı.</p><p><br></p><p>İranlı bakan, Kafkasya bölgesindeki sorunların 3+3 formatındaki görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiği görüşünü mevkidaşına iletti.</p>
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İran'ın bölgede yabancı güçlerin varlığına karşı olduğunu belirten Aştiyani, 'Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların korunması İran'ın kırmızı çizgilerindendir.' değerlendirmesini paylaştı.


İranlı bakan, Kafkasya bölgesindeki sorunların 3+3 formatındaki görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiği görüşünü mevkidaşına iletti.
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