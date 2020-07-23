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Su altının isimsiz kahramanları her durumda göreve hazır

Su altının isimsiz kahramanları her durumda göreve hazır
23 Temmuz 2020 Perşembe

Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan, 6'sı kurbağa adamdan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, doğal afet, sel, su baskınları ve kaybolma olayları ile delil bulma işlerinde özveriyle görev yapıyor. Adana SAK timi, her türlü zor koşulda görev yapabilme kabiliyetine sahip.

<p>Geçen yıl kurulan ve kurbağa adam, ilk yardım, arama kurtarma gibi eğitimleri başarıyla tamamlamış 6 personelden oluşan Adana SAK timi, her türlü zor koşulda görev yapabilme kabiliyetine sahip.</p>
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Geçen yıl kurulan ve kurbağa adam, ilk yardım, arama kurtarma gibi eğitimleri başarıyla tamamlamış 6 personelden oluşan Adana SAK timi, her türlü zor koşulda görev yapabilme kabiliyetine sahip.

<p>Göreve çıkmadıkları zamanlarda ekip, dalış, teçhizat, delil bulma, kurtarma gibi konularda teorik bilgilerini tazeliyor. </p>
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Göreve çıkmadıkları zamanlarda ekip, dalış, teçhizat, delil bulma, kurtarma gibi konularda teorik bilgilerini tazeliyor. 

<p>Ekip, görev sırasında vücutlarının daha güçlü ve dirençli kalmasını sağlamak için spor yapmayı ihmal etmiyor.</p>
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Ekip, görev sırasında vücutlarının daha güçlü ve dirençli kalmasını sağlamak için spor yapmayı ihmal etmiyor.

<p>Ayrıca ekip, haftada en az iki gün göl ve denizde dalışlar gerçekleştirerek, su altı görevlerine 7 gün 24 saat hazır bekliyor.</p>
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Ayrıca ekip, haftada en az iki gün göl ve denizde dalışlar gerçekleştirerek, su altı görevlerine 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

<p><b>- GÖREVLERİ BAŞARMAK</b><br></p>
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- GÖREVLERİ BAŞARMAK

<p>Kurulduğu günden bugüne kadar birçok arama kurtarma olayına katılan ekibin tek hedefi ise görevi başarıyla tamamlamak. </p>
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Kurulduğu günden bugüne kadar birçok arama kurtarma olayına katılan ekibin tek hedefi ise görevi başarıyla tamamlamak. 

<p>Tim, bu yıl gittikleri görevlerden başarıyla döndü.</p>
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Tim, bu yıl gittikleri görevlerden başarıyla döndü.

<p>Ekip, Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aranması çalışmalarında 15 gün görev aldı.</p>
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Ekip, Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aranması çalışmalarında 15 gün görev aldı.

<p>Tim, 6 Nisan'da Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan 61 yaşındaki vatandaşın 15 Mayıs'ta cansız bedenini buldu.</p>
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Tim, 6 Nisan'da Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan 61 yaşındaki vatandaşın 15 Mayıs'ta cansız bedenini buldu.

<p>Ekip ayrıca 20 Mayıs'ta Ceyhan ilçesinde sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun 23 Mayıs'ta cesedini bularak sudan çıkardı.</p>
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Ekip ayrıca 20 Mayıs'ta Ceyhan ilçesinde sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun 23 Mayıs'ta cesedini bularak sudan çıkardı.

<p>Ekip, son olarak 26 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki köprüden atlayan kişinin cesedini Misis Köprüsü ayaklarında ağaç ve çöp yığınlarının arasında buldu.</p>
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Ekip, son olarak 26 Mart'ta Ceyhan Nehri'ndeki köprüden atlayan kişinin cesedini Misis Köprüsü ayaklarında ağaç ve çöp yığınlarının arasında buldu.

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