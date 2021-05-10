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Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler

Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
10 Mayıs 2021 Pazartesi

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

<p>Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye inince kalan maçlar bir kat daha önem kazandı.</p>
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Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye inince kalan maçlar bir kat daha önem kazandı.

<p>41. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. </p>
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41. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

<p>Mücadele öncesi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklamalar geldi.</p>
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Mücadele öncesi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklamalar geldi.

<p><b>'BEŞİKTAŞ PUAN KAYBEDİNCE GÖZLER BİZE DÖNDÜ'</b></p><p><br></p><p>Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol'a bağlanan Hurma şunları söyledi:</p>
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'BEŞİKTAŞ PUAN KAYBEDİNCE GÖZLER BİZE DÖNDÜ'


Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol'a bağlanan Hurma şunları söyledi:

<p>'Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü.'</p>
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'Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü.'

<p>'Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır.'</p>
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'Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır.'

<p><b>'İPE SAPA GELMEZ İNSANLARA GÖRE Mİ DAVRANACAĞIZ'</b></p><p><br></p><p>'Kötü niyetli insanlar 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor.' </p>
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'İPE SAPA GELMEZ İNSANLARA GÖRE Mİ DAVRANACAĞIZ'


'Kötü niyetli insanlar 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor.'

<p>'Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?'</p>
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'Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?'

<p><b>'KALECİMİZ OYUNU GECİKTİRMEYECEK'</b></p><p><br></p><p>Ülkemizde işini namusu ile yapan insanlar olduğunu vurgulayan Süleyman Hurma sözlerini şöyle tamamladı:</p>
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'KALECİMİZ OYUNU GECİKTİRMEYECEK'


Ülkemizde işini namusu ile yapan insanlar olduğunu vurgulayan Süleyman Hurma sözlerini şöyle tamamladı:

<p>'Meydan okumuyorum, Beşiktaş da iyi takım. Ama Karagümrük'ün 3 puan alması için elimizden geleni yapacağız.'</p>
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'Meydan okumuyorum, Beşiktaş da iyi takım. Ama Karagümrük'ün 3 puan alması için elimizden geleni yapacağız.'

<p>'Beşiktaş maçında tam kadro sahada olacağız. Bunu yaparken de başkası için yapmayacağız.' </p>
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'Beşiktaş maçında tam kadro sahada olacağız. Bunu yaparken de başkası için yapmayacağız.'

<p>'Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak.'</p>
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'Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak.'

<p>Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.</p>
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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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