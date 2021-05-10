Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye inince kalan maçlar bir kat daha önem kazandı.
41. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.
Mücadele öncesi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklamalar geldi.
'BEŞİKTAŞ PUAN KAYBEDİNCE GÖZLER BİZE DÖNDÜ'
Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol'a bağlanan Hurma şunları söyledi:
'Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü.'
'Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır.'
'İPE SAPA GELMEZ İNSANLARA GÖRE Mİ DAVRANACAĞIZ'
'Kötü niyetli insanlar 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor.'
'Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?'
'KALECİMİZ OYUNU GECİKTİRMEYECEK'
Ülkemizde işini namusu ile yapan insanlar olduğunu vurgulayan Süleyman Hurma sözlerini şöyle tamamladı:
'Meydan okumuyorum, Beşiktaş da iyi takım. Ama Karagümrük'ün 3 puan alması için elimizden geleni yapacağız.'
'Beşiktaş maçında tam kadro sahada olacağız. Bunu yaparken de başkası için yapmayacağız.'
'Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak.'
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.