6 / 30



- Tünellerin tespitinde de son teknolojiden faydalanılıyor

Askerler, sınırı geçmek için açılan tünellerin tespiti için de teknolojiden faydalanıyor. 4 teker üzerine kurulu olan ve hareket edebilen 'yer altı görüntüleme radarı', elektromanyetik dalgalarla yerin altındaki çukur, boşluk ve tünelleri tespit ediyor.