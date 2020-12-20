Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'nın siyah beyazlı ekibe geri döneceği yönünde Çin basınında çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü.
Hürriyet'in haberine göre Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var.
Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli ve Brezilyalı futbolcu hakkında 'Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere' yorumu yapılıyor.
Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın olabileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNEBİLİR!
Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulübün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi
ÇİN'DEN YENİ KARAR
Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 3 milyon euro kazanabilecek.
Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.
TALİSCA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURMUŞTU!
Anderson Talisca, 2 gün üst üste yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.
Talisca, yaptığı son paylaşımda 'Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak' sözlerini kullanmıştı.
Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına 'Beşiktaş' yorumu yapmıştı...