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Talisca ve Beşiktaş... İddia gerçeğe dönüşüyor

Talisca ve Beşiktaş... İddia gerçeğe dönüşüyor
20 Aralık 2020 Pazar

Anderon Talisca'nın Çin'den ayrılması artık an meselesi... Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar, Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a transferini kolaylaştırdı.

<p>Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'nın siyah beyazlı ekibe geri döneceği yönünde Çin basınında çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü.</p>
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'nın siyah beyazlı ekibe geri döneceği yönünde Çin basınında çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü.

<p><b>Hürriyet'in haberine göre </b>Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var.</p>
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Hürriyet'in haberine göre Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var.

<p>Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli ve Brezilyalı futbolcu hakkında <b>'Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'</b> yorumu yapılıyor.</p>
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Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli ve Brezilyalı futbolcu hakkında 'Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere' yorumu yapılıyor.

<p>Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın olabileceği belirtildi.</p>
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Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın olabileceği belirtildi.

<p><b>BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNEBİLİR!</b><br></p><p><br></p><p>Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulübün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi</p>
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BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNEBİLİR!


Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulübün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi

<p><b>ÇİN'DEN YENİ KARAR</b><br></p><p><br></p><p>Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 3 milyon euro kazanabilecek. </p>
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ÇİN'DEN YENİ KARAR


Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 3 milyon euro kazanabilecek. 

<p>Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.</p>
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Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.

<p><b>TALİSCA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURMUŞTU!</b><br></p><p><br></p><p>Anderson Talisca, 2 gün üst üste yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. </p>
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TALİSCA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURMUŞTU!


Anderson Talisca, 2 gün üst üste yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. 

<p>Talisca, yaptığı son paylaşımda <b>'Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak' </b>sözlerini kullanmıştı.</p>
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Talisca, yaptığı son paylaşımda 'Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak' sözlerini kullanmıştı.

<p>Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına <b>'Beşiktaş' </b>yorumu yapmıştı...</p>
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Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına 'Beşiktaş' yorumu yapmıştı...

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