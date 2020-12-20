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Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli ve Brezilyalı futbolcu hakkında 'Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere' yorumu yapılıyor.