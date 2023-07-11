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Manzarası, arsası, malzemesi olsun çok memnun kaldık. Allah yapanlardan razı olsun. Önceki evimizden çok daha iyisini, villa gibi bir ev teslim edildi. Umduğumuzdan daha fazlası oldu. Devletimizden memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz' dedi.