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'Tüm alanın arkeolojik olarak taranması sonucunda milattan önce 3 binden bugüne kadarki kültürel ve tarihsel süreçlerle ilişkili verilere ulaştık. Örneğin 3 bin yıl önceki kırsal yerleşim alanları, mezarlıklar, erken demir çağında yine aynı alanların ne ölçüde yerleşim gördüğü, ölü gömme geleneği, mezar mimarisi açısından toplumun alışkanlıklarının neler olduğu konusunda son derece detaylı bilgiye ulaştık. Aynı zamanda bulunan insan kalıntıları ve mezarlardan çıkan buluntular bu yapılarda ikamet eden Karya topluluğu hakkında bize önemli bilgiler sağladı. Bir gün, 'Karya hakkında biz ne biliyoruz?' dediğimizde, gerçekten linyit sahalarındaki arkeolojik çalışmalar listenin başında yer alacak.'