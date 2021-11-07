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Trabzon'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Sizinle aramızda kocaman bir fark var'

Trabzon'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Sizinle aramızda kocaman bir fark var'
7 Kasım 2021 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Trabzon basını bordo mavili takımın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

<p>Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda <b>Beşiktaş</b>'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren <b>Trabzonspor</b>'a övgülerde bulundu.</p>
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Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

<p>Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, <b>'Trabzon gaza bastı'</b>, <b>'Rakiplerini toza dumana kattı'</b> ve <b>'Sizinle aramızda kocaman bir fark var'</b> başlıklarına yer verildi.</p>
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Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, 'Trabzon gaza bastı', 'Rakiplerini toza dumana kattı' ve 'Sizinle aramızda kocaman bir fark var' başlıklarına yer verildi.

<p>Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında <b>'Kartal avcısı fırtına'</b>, arka sayfasında <b>'Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz'</b> ifadelerini kullandı.</p>
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Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında 'Kartal avcısı fırtına', arka sayfasında 'Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz' ifadelerini kullandı.

<p>Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla <b>'Şampiyonluğa koşuyoruz'</b> başlığını kullanırken, <b>'Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu.'</b> değerlendirmelerine yer verdi.</p>
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Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla 'Şampiyonluğa koşuyoruz' başlığını kullanırken, 'Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu.' değerlendirmelerine yer verdi.

<p>Taka gazetesi ise birinci sayfasında <b>'Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti'</b> başlığını kullandı. Arka sayfasında <b>'Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor'</b> ve <b>'Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı'</b> başlıklarına yer verdi.</p>
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Taka gazetesi ise birinci sayfasında 'Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti' başlığını kullandı. Arka sayfasında 'Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor' ve 'Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı' başlıklarına yer verdi.

<p>Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde<b> 'Son kurban Beşiktaş'</b> başlığını kullanırken, arka sayfasında<b> 'Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle'</b> ve <b>'Çakırkeyif'</b> ifadelerini kullandı.</p>
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Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde 'Son kurban Beşiktaş' başlığını kullanırken, arka sayfasında 'Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle' ve 'Çakırkeyif' ifadelerini kullandı.

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