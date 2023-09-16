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  • Transfer sezonuna damga vuranlar! Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi...

Transfer sezonuna damga vuranlar! Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi...

Transfer sezonuna damga vuranlar! Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi...
16 Eylül 2023 Cumartesi

Futbolu heyecanlı kılan başka önemli bir unsurda transfer döneminde kadrolara katılan yıldız oyuncular ve onlara ödenen bonservis ücretleri oluyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları belli oldu. İşte ilk 10 futbolcu...

<p>Ülkemizde 2023-2024 sezonu ilk yarısı için transfer dönemi kapandı. Süper Lig'de en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları listeledik. Listede Fenerbahçe kadrosundan 5 isim yer alıyor. İşte ilk 10...</p>
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Ülkemizde 2023-2024 sezonu ilk yarısı için transfer dönemi kapandı. Süper Lig'de en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları listeledik. Listede Fenerbahçe kadrosundan 5 isim yer alıyor. İşte ilk 10...

<p>10. Batista Mendy</p><p>Önceki Takımı: Angers SCO</p><p>Geldiği takım: Trabzonspor</p><p>Bonservis Bedeli: 4 milyon 400 bin avro </p>
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10. Batista Mendy

Önceki Takımı: Angers SCO

Geldiği takım: Trabzonspor

Bonservis Bedeli: 4 milyon 400 bin avro

<p>9. Bakhtiyor Zaynutdinov</p><p>Önceki Takımı: CSKA Moskova</p><p>Geldiği Takım: Beşiktaş</p><p><span >Bonservis Bedeli: 4 milyon 500 bin avro </span></p>
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9. Bakhtiyor Zaynutdinov

Önceki Takımı: CSKA Moskova

Geldiği Takım: Beşiktaş

Bonservis Bedeli: 4 milyon 500 bin avro

<p>8. Milot Rashica</p><p>Önceki Takımı: Norwich</p><p>Geldiği Takım: Beşiktaş</p><p>Bonservis Bedeli: 5 milyon 250 bin avro </p>
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8. Milot Rashica

Önceki Takımı: Norwich

Geldiği Takım: Beşiktaş

Bonservis Bedeli: 5 milyon 250 bin avro

<p>7. Dominic Livakovic:</p><p>Önceki Takımı: Dinama Zargeb</p><p>Geldiği Takım: Fenerbahçe</p><p>Bonservis Bedeli: <span >6 milyon 650 bin avro </span></p>
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7. Dominic Livakovic:

Önceki Takımı: Dinama Zargeb

Geldiği Takım: Fenerbahçe

Bonservis Bedeli: 6 milyon 650 bin avro

<p>6. Rodrigo Becao</p><p>Önceki Takımı: Udinese</p><p>Geldiği Takım: Fenerbahçe</p><p>Bonservis Bedeli: 8 milyon 312 bin 500 avro </p>
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6. Rodrigo Becao

Önceki Takımı: Udinese

Geldiği Takım: Fenerbahçe

Bonservis Bedeli: 8 milyon 312 bin 500 avro

<p>5. Davinson Sanchez</p><p>Önceki Takımı: Tottenham</p><p>Geldiği Takım: Galatasaray</p><p>Bonservis Bedeli: 9 milyon 500 bin avro</p>
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5. Davinson Sanchez

Önceki Takımı: Tottenham

Geldiği Takım: Galatasaray

Bonservis Bedeli: 9 milyon 500 bin avro

<p>4. Fred</p><p>Önceki Takımı: Manchester United</p><p>Geldiği Takım: Fenerbahçe</p><p>Bonservis Bedeli: 9 milyon 743 bin 589 avro </p>
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4. Fred

Önceki Takımı: Manchester United

Geldiği Takım: Fenerbahçe

Bonservis Bedeli: 9 milyon 743 bin 589 avro

<p>3. Sebastian Szymanski</p><p>Önceki Takımı: Dinamo Moskova</p><p>Geldiği Takım: Fenerbahçe</p><p>Bonservis Bedeli: 9 milyon 750 bin avro</p>
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3. Sebastian Szymanski

Önceki Takımı: Dinamo Moskova

Geldiği Takım: Fenerbahçe

Bonservis Bedeli: 9 milyon 750 bin avro

<p>2. Mauro Icardi</p><p>Önceki Takımı: PSG</p><p>Geldiği Takım: Galatasaray</p><p>Bonservis Bedeli: 10 milyon avro </p>
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2. Mauro Icardi

Önceki Takımı: PSG

Geldiği Takım: Galatasaray

Bonservis Bedeli: 10 milyon avro

<p>1. Cengiz Ünder</p><p>Önceki Takımı: Olimpik Marsilya</p><p>Geldiği Takım: Fenerbahçe</p><p>Bonservis Bedeli: 15 milyon avro </p>
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1. Cengiz Ünder

Önceki Takımı: Olimpik Marsilya

Geldiği Takım: Fenerbahçe

Bonservis Bedeli: 15 milyon avro

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