Ülkemizde 2023-2024 sezonu ilk yarısı için transfer dönemi kapandı. Süper Lig'de en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları listeledik. Listede Fenerbahçe kadrosundan 5 isim yer alıyor. İşte ilk 10...
10. Batista Mendy
Önceki Takımı: Angers SCO
Geldiği takım: Trabzonspor
Bonservis Bedeli: 4 milyon 400 bin avro
9. Bakhtiyor Zaynutdinov
Önceki Takımı: CSKA Moskova
Geldiği Takım: Beşiktaş
Bonservis Bedeli: 4 milyon 500 bin avro
8. Milot Rashica
Önceki Takımı: Norwich
Geldiği Takım: Beşiktaş
Bonservis Bedeli: 5 milyon 250 bin avro
7. Dominic Livakovic:
Önceki Takımı: Dinama Zargeb
Geldiği Takım: Fenerbahçe
Bonservis Bedeli: 6 milyon 650 bin avro
6. Rodrigo Becao
Önceki Takımı: Udinese
Geldiği Takım: Fenerbahçe
Bonservis Bedeli: 8 milyon 312 bin 500 avro
5. Davinson Sanchez
Önceki Takımı: Tottenham
Geldiği Takım: Galatasaray
Bonservis Bedeli: 9 milyon 500 bin avro
4. Fred
Önceki Takımı: Manchester United
Geldiği Takım: Fenerbahçe
Bonservis Bedeli: 9 milyon 743 bin 589 avro
3. Sebastian Szymanski
Önceki Takımı: Dinamo Moskova
Geldiği Takım: Fenerbahçe
Bonservis Bedeli: 9 milyon 750 bin avro
2. Mauro Icardi
Önceki Takımı: PSG
Geldiği Takım: Galatasaray
Bonservis Bedeli: 10 milyon avro
1. Cengiz Ünder
Önceki Takımı: Olimpik Marsilya
Geldiği Takım: Fenerbahçe
Bonservis Bedeli: 15 milyon avro