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Emekli Albay Yalçın Görgün de Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

'Bu tatbikatlar bizim için, silahlı kuvvetlerin milletiyle olan birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli. O yüzden gururla ve tüylerimiz diken diken olurcasına izliyoruz. Gurur duyuyoruz ülkemizle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle.'