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TSK'dan gövde gösterisi: Efes-2024 nefesleri kesti

TSK'dan gövde gösterisi: Efes-2024 nefesleri kesti
27 Mayıs 2024 Pazartesi

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor...

<p>İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası yapıldı.</p>
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İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası yapıldı.

<p>Seferihisar ilçesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Alanı'nda, yaklaşık 11 bin personelin görev aldığı prova, kara bombardımanıyla başladı, topçu ve havan atışlarıyla sürdü.</p>
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Seferihisar ilçesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Alanı'nda, yaklaşık 11 bin personelin görev aldığı prova, kara bombardımanıyla başladı, topçu ve havan atışlarıyla sürdü.

<p>Senaryo gereği gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi, top ve komuta kontrol araçları havadan helikopterlerle taşındı.</p>
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Senaryo gereği gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi, top ve komuta kontrol araçları havadan helikopterlerle taşındı.

<p>Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti ve talim torpidosu atışı gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı.</p>
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Amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltının tespiti ve talim torpidosu atışı gerçekleştirildi. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı.

<p>Mayın avlama gemisinin tespit ettiği mayının otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhisi ve imhasının ardından amfibi harekatı destekleyen topçu ve helikopterler atış gerçekleştirdi.</p>
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Mayın avlama gemisinin tespit ettiği mayının otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhisi ve imhasının ardından amfibi harekatı destekleyen topçu ve helikopterler atış gerçekleştirdi.

<p>Denizde arama kurtarma faaliyetlerinin ardından deniz altından TGC Anadolu'ya sıhhi tahliye icra edildi.</p>
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Denizde arama kurtarma faaliyetlerinin ardından deniz altından TGC Anadolu'ya sıhhi tahliye icra edildi.

<p>Meskun mahal muharebesi senaryosu kapsamında tanklar atış gerçekleştirdi. Tanksavar ve Bayraktar TB2'den atış yapıldı. Birleşme harekatının icrasıyla tatbikatın son provası tamamlandı.</p>
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Meskun mahal muharebesi senaryosu kapsamında tanklar atış gerçekleştirdi. Tanksavar ve Bayraktar TB2'den atış yapıldı. Birleşme harekatının icrasıyla tatbikatın son provası tamamlandı.

<p><b>- ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ASKERİ PERSONELİN AİLELELERİ DE İZLEDİ</b><br></p><p>Tatbikatı şehit yakınları ve gaziler ile tatbikatta görevli askeri personelin aileleri de izledi. İzleyeciler, başarıyla yapılan faaliyetleri alkışladı.</p>
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- ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ASKERİ PERSONELİN AİLELELERİ DE İZLEDİ

Tatbikatı şehit yakınları ve gaziler ile tatbikatta görevli askeri personelin aileleri de izledi. İzleyeciler, başarıyla yapılan faaliyetleri alkışladı.

<p>Eşi tatbikatta görev alan Fatma Aytaş, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Halka açık olması çok güzel, çok mutlu, memnun oldum.' diye konuştu.</p>
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Eşi tatbikatta görev alan Fatma Aytaş, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Halka açık olması çok güzel, çok mutlu, memnun oldum.' diye konuştu.

<p>Tatbikatta babası görev alan 14 yaşındaki Livanur Gönel ise savaş uçaklarına merakının olduğunu belirterek, 'Savaş oyunları oynadığım için böyle şeyleri seviyorum.' dedi.</p>
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Tatbikatta babası görev alan 14 yaşındaki Livanur Gönel ise savaş uçaklarına merakının olduğunu belirterek, 'Savaş oyunları oynadığım için böyle şeyleri seviyorum.' dedi.

<p>Emekli Albay Yalçın Görgün de Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:</p><p>'Bu tatbikatlar bizim için, silahlı kuvvetlerin milletiyle olan birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli. O yüzden gururla ve tüylerimiz diken diken olurcasına izliyoruz. Gurur duyuyoruz ülkemizle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle.'</p>
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Emekli Albay Yalçın Görgün de Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

'Bu tatbikatlar bizim için, silahlı kuvvetlerin milletiyle olan birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli. O yüzden gururla ve tüylerimiz diken diken olurcasına izliyoruz. Gurur duyuyoruz ülkemizle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle.'

<p>Efes-2024 Birleşik, Müşterek Tatbikatı Fiili Atışlı Arazi Safhası, herhangi bir ülke hedef alınmadan hazırlanan jenerik senaryoya uygun olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetlerı Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile 9 Mayıs'ta başlamıştı.</p>
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Efes-2024 Birleşik, Müşterek Tatbikatı Fiili Atışlı Arazi Safhası, herhangi bir ülke hedef alınmadan hazırlanan jenerik senaryoya uygun olarak Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetlerı Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile 9 Mayıs'ta başlamıştı.

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