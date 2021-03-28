A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi.
Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 3-0 kazandı ve gruba iki önemli rakibine karşı 2'de 2 ile başlayarak büyük bir avantaj yakaladı.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren goller, 4. ve 59. dakikalarda Ozan Tufan ile 28. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi. Norveç'te Kristian Thorstvedt, 80. dakikada yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Norveç basını takımı ve oyuncuları sert dille eleştirdi!
'Bundan daha kara gece olamaz' başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun 'kabusun başlangıcı' olduğunu ifade etti.
Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Haaland 'a da eleştiri geldi:
Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.
'PARAMPARÇA ETTİ'
Aftenposten gazetesi: Türkiye karşısında hayal kırıklığı' manşetini attı ve...
Ay-Yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını 'paramparça ettiğini' yazdı.
Devlet televizyonu NRK ise 'Norveç'e gerçek bir ders' başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.
Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in sözleri şu şekilde:
'GERÇEK BİR DERS ALDIK'
Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik.
Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız.' sözlerine yer verildi.