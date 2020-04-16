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Yerin metrelerce altına girilmesi ve içerisinde farklı kollara ayrılarak labirenti andıran bazıları patlayıcı ile tuzaklanmış tüneller tespitinin ardından tek tek imha edildi.

Olası askeri harekata karşı bazıları kilometrelerce uzunluğunda kazılan ve hain saldırıları gerçekleştirmek, ardından kaçmak için hazırlandığı saptanan tünellerin toplam uzunluğunun ise 400 kilometreden fazla olduğu belirlendi. Kimi insan gücü, kimi ise iş makineleri aracılığıyla hazırlanmış olan tüneller ile Resulayn ve Tel Abyad’ın adeta yer altı şehri inşa edildiği de ortaya çıkmış oldu.