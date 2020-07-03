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Dilediğiniz ayakkabıyı seçmek konusunda özgürsünüz. Babetler, sandaletler sizin için hem rahat hem de şık alternatifler olabilir. Bununla birlikte topuklu ayakkabı tercih ederken bantlı ayakkabıları da gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz.