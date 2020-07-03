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Vücut tipine göre ideal giyim sırları

Vücut tipine göre ideal giyim sırları
03 Temmuz 2020 Cuma

Doğru yapılacak kılık kıyafet tercihleri sizi her zamankinden daha şık ve alımlı gösterebilir. Çoğu zaman bir manken üzerinde çok şık duran kıyafetler satın alındığında hayal kırıklığı yaratabiliyor. Fakat unutulmamalıdır ki kimse mükemmel değildir. Önemli olan kendini tanımak ve bedenini kabullenmek. Seçeceğiniz parçalarla beğendiğiniz yanlarınızı ön plana çıkarabilir, tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli? Uzun boylu kadınların asla tercih etmemesi gereken parçalar var mı? Vücut tipine göre giyim kuralları nelerdir? Giyim- kuşama dair tüm merak edilenleri sizin için derledik.

<p>Şıklığın birinci kuralı bedenini tanımaktan geçiyor. İşte giyim- kuşam konusunda bilinmesi gerekenler;</p>
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Şıklığın birinci kuralı bedenini tanımaktan geçiyor. İşte giyim- kuşam konusunda bilinmesi gerekenler;

<p class='MsoNormal'><b>KISA BOYLULAR NASIL GİYİNMELİ?</b></p>
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KISA BOYLULAR NASIL GİYİNMELİ?

<p class='MsoNormal'>Giyinirken dikkat edeceğiniz birkaç tüyo ile olduğunuzdan uzun görünebileceğinizi biliyor muydunuz? Öncelikle boyunuz kısa ise daha sade giyinmeye özen göstermelisiniz. </p>
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Giyinirken dikkat edeceğiniz birkaç tüyo ile olduğunuzdan uzun görünebileceğinizi biliyor muydunuz? Öncelikle boyunuz kısa ise daha sade giyinmeye özen göstermelisiniz. 

<p class='MsoNormal'>Büyük aksesuarlar, bacak boynuzu kesen cepli, parçalı tercihlerinden uzak durun. </p>
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Büyük aksesuarlar, bacak boynuzu kesen cepli, parçalı tercihlerinden uzak durun. 

<p class='MsoNormal'>Satın aldığınız kıyafetlerin kol ve bacak boylarınızı kendinize göre ayarlatın. </p>
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Satın aldığınız kıyafetlerin kol ve bacak boylarınızı kendinize göre ayarlatın. 

<p class='MsoNormal'>Enine çizgili kıyafetler tercih etmemeye özen gösterin.</p>
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Enine çizgili kıyafetler tercih etmemeye özen gösterin.

<p class='MsoNormal'>Bantsız ayakkabı giyin. Stilettolar bacak boyunuzu kesmeyecek ve daha şık görünmenize destek sağlayacaktır.</p>
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Bantsız ayakkabı giyin. Stilettolar bacak boyunuzu kesmeyecek ve daha şık görünmenize destek sağlayacaktır.

<p class='MsoNormal'>Mümkün mertebe topuklu ayakkabı kullanın. Fakat abartıya kaçmayın. </p>
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Mümkün mertebe topuklu ayakkabı kullanın. Fakat abartıya kaçmayın. 

<p class='MsoNormal'>Tercih edeceğiniz çorapların desensiz ve ayakkabılarınız ile aynı renk olmasına dikkat edin.</p>
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Tercih edeceğiniz çorapların desensiz ve ayakkabılarınız ile aynı renk olmasına dikkat edin.

<p class='MsoNormal'>Eteklerinizin diz hizasında olmalı. </p>
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Eteklerinizin diz hizasında olmalı. 

<p class='MsoNormal'>Pantolonlarınıza yapacağınız ütü izleri ve dikey çizgiler kurtarıcılarınız olacak. </p>
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Pantolonlarınıza yapacağınız ütü izleri ve dikey çizgiler kurtarıcılarınız olacak. 

<p class='MsoNormal'>Üst beden olarak tercih edeceğiniz yaka modeli kesinlikle v kesim olmalı. </p>
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Üst beden olarak tercih edeceğiniz yaka modeli kesinlikle v kesim olmalı. 

<p class='MsoNormal'>Ve daima dik durun, dik yürüyün. </p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Unutmayın iyi bir yürüyüş sizi daima olduğunuzdan daha şık gösterecektir. </p>
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Ve daima dik durun, dik yürüyün.


Unutmayın iyi bir yürüyüş sizi daima olduğunuzdan daha şık gösterecektir. 

<p class='MsoNormal'><b>UZUN BOYLULAR NASIL GİYİNMELİ?</b></p>
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UZUN BOYLULAR NASIL GİYİNMELİ?

<p class='MsoNormal'>Uzun boy kıyafet taşımakta avantaj gibi görünse de yanlış tercihler ile bu durum tam tersine dönebilir.  </p>
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Uzun boy kıyafet taşımakta avantaj gibi görünse de yanlış tercihler ile bu durum tam tersine dönebilir.  

<p class='MsoNormal'>Tercihiniz desenli kumaşlar giymekse, küçük desenlerden uzak durun. </p>
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Tercihiniz desenli kumaşlar giymekse, küçük desenlerden uzak durun. 

<p class='MsoNormal'>Maalesef uzun boylu kadınların en büyük problemlerinden biri bacak boylarına uygun pantolonların azlığı. Bu nedenle pantolon alırken paça boyuna dikkat edin.</p>
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Maalesef uzun boylu kadınların en büyük problemlerinden biri bacak boylarına uygun pantolonların azlığı. Bu nedenle pantolon alırken paça boyuna dikkat edin.

<p class='MsoNormal'>Renk kombinasyonları yapmaktan çekinmeyin. Bu sayede boyunuz daha orantılı görünecektir. Tek renk tercihler sizi olduğunuzdan uzun gösterebilir. </p>
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Renk kombinasyonları yapmaktan çekinmeyin. Bu sayede boyunuz daha orantılı görünecektir. Tek renk tercihler sizi olduğunuzdan uzun gösterebilir. 

<p class='MsoNormal'>Vücudunuza uygun aksesuarlar seçin. Büyük çantalar, gösterişli takılar tam sizlik. </p>
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Vücudunuza uygun aksesuarlar seçin. Büyük çantalar, gösterişli takılar tam sizlik. 

<p class='MsoNormal'>Dilediğiniz ayakkabıyı seçmek konusunda özgürsünüz. Babetler, sandaletler sizin için hem rahat hem de şık alternatifler olabilir. Bununla birlikte topuklu ayakkabı tercih ederken bantlı ayakkabıları da gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. </p>
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Dilediğiniz ayakkabıyı seçmek konusunda özgürsünüz. Babetler, sandaletler sizin için hem rahat hem de şık alternatifler olabilir. Bununla birlikte topuklu ayakkabı tercih ederken bantlı ayakkabıları da gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. 

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