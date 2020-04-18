ABD Hava Kuvvetleri bu yılın başlarında, 2021 bütçesinin yeni teknolojileri kapsaması için, “Warthog (Yaban domuzu)” olarak adlandırılan A-10 Thunderbolt II uçak filosunu kısmen emekliye ayıracağını açıkladı.
The National Interest dergisi de, ABD Hava Kuvvetlerinin, A-10 Thunderbolt II saldırı uçaklarının filosunu emekliye ayırma planları yaptığını yazdı.
Ancak Hava Kuvvetlerinin bunun yerine yoğun çatışmalarda savaşması ve hayatta kalması için yakın hava desteği sağlayacak jetleri geliştirmeyi tercih edeceği belirtildi.
1976'da hizmete giren, Ortadoğu, Avrupa ve Pasifik'te konuşlandırılan güçlü saldırı uçakları “Warthog” olarak adlandırıldı.
Hava Kuvvetleri 2015 yılında 281 A-10'unu emekliye ayırmayı düşünüyordu.
National Interest'e göre, gelinen noktada bu çaba Kongre tarafından engellendi.
Bu yılın başlarında, ABD Hava Kuvvetleri'nin 2021 mali yılı bütçesinde, A-10 Thunderbolt II uçağının 44'ünü emekliye ayıracağı belirtildi.
Pentagon Hava Kuvvetleri Ofisi Mali İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Denetçi General John Pletcher, uçakların geleceğine dair Military.com'a açıklamalarda bulundu.
Pletcher, filonun F-35A Lightning II filoları gibi yeni ve gelecek vaat eden teknolojileri kapsaması için yol açması gerektğini belirtti.
Plercher, 'Bu plan sadece en eski ve en hazır olanı kapsayacak.' dedi.
Bugüne kadar Hava Kuvvetleri envanterine 281 A-10 uçağı girdi.
2011'de başlatılan Geliştirilmiş Kanat Montaj programı ile 2019'da 173 uçağın yeniden kanatlanmasını tamamlandı.
Şubat 2020'de Military.com'a konuşan askeri bir yetkili, 'A-10-Thunderbolt II kanat geliştirme veya 'ATTACK' dediğimiz program, 44 uçak emekliye ayrıldıktan sonra geri kalanları için devam edecek.' dedi.
İşte Warthog'u 2030'lara kadar göreve devam ettirecek bazı geliştirmeler...
1- KANATLAR
Temmuz 2019'daki ilk yeniden kanatlandırma programının bir parçası olarak modernize edilmiş kanatlar,
Geliştirme, depo bakımı gerektirmeden 10.000 saate kadar uçuş süresi süresi beklenen 173 A-10 için Boeing tarafından yapılıyor.
2- SİLAHLAR
Uçağın silah cephaneliği, GBU-39 Küçük Çaplı Bomba'nın entegrasyonu ile geliştiriliyor.
Daha önce her pilon sadece bir silahla sınırlı kalsa da, bir BRU-61 / A rafı sayesinde Warthog her silah pilonunda dört SDB taşıyabilecek.
3- SENSÖRLER
Hava Kuvvetleri yakın zamanda 'Thales Visionix Scorpion Kask Monteli Ekran Sistemi'nin geliştirilmiş bir versiyonunu sunmuştu. A-10'lara yeni aviyonik ve duyusal eklentilerle birlikte monte edilecek.
2012 yılında uygulanan Kask Entegre Hedefleme programının ardından “Warthog” pilotları tarafından kullanılan yeni değişiklik, orijinal manyetik izleme sensörünün yenisiyle değiştirilmesini de öngörüyor.
HObIT (Hibrit Optik Tabanlı Atalet Takipçisi) pilot kafa hareketlerini daha doğru bir şekilde izlemek içindir.
Uçakların Link 16 veri bağlantılarıyla entegrasyonunu takiben A-10, taktik jetler, elektronik savaş uçağı, bombardıman uçakları, AWACS ve F-35 gibi diğer tüm hava varlıkları ile iletişim kurabilecek ve veri alışverişi yapabilecek.
Raporlara göre, filonun radarı için, mevcut Sniper ve Litening hedefleme sistemini desteklemek için sentetik diyafram radar entegrasyonları kullanılacak.
THE HOG (DOMUZ)
Bu uçak, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik Fairchild-Republic tarafından geliştirilen sesaltı, çift turbofan motora sahip bir uçak.
Düz kanatlı jet uçağı, yaygın olarak 'Warthog (yaban domuzu)' veya 'Hog (domuz)' olarak adlandırıldı.
Warthog, savaşta, saldıran dost kara birliklerine yakın hava desteği sağlamak için tasarlandı.
Hedefi, zırhlı araçlar, tanklar ve düşman kara kuvvetlerine karşı hızlı saldırı desteği.
Sahip olduğu güçlü 30 milimetrelik top ile, Irak ve Afganistan'da ABD ordusuna sağladığı etkileyici destekler nedeniyle oldukça popüler oldu.