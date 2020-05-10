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Bu yıl domalan mantarının az olduğu için kilo fiyatının 200 TL'ye kadar yükseldiğini aktaran Evci, 'Bu yıl bana satın almak için kilosuna 200- 250 TL veriyorlar ama ben topladıklarımı satmıyorum. Dediğim gibi bu yıl az çıkıyor ve ben topladıklarımı çoluğumla çocuğumla tüketiyorum. Bu lezzet bu yıl parayla değişilmez.