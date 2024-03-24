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Atatürk Havalimanı'nda dev coşku!

Atatürk Havalimanı'nda dev coşku!
24 Mart 2024 Pazar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar alana gelmeye başladı.

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