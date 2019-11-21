﻿Engelli gence streç filmli olayda yeni gelişme: Daha öncede streç filme sardıkların söylediler

Kan donduran olay, İzmir Konak'ta bir pompa şirketinde geçen mart ayında meydana geldi. Şirkette çalışan 18 yaşındaki Azad H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, Azad H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi.

Asliye ceza dosyayı ağır cezaya gönderdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar N.S. ve F.K hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 3 yıldan 8 yıla kadar, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi, mağdur Azad H.'nin olay tarihinde 18 yaşını doldurmaması, sanıkların mağdura cebir ve şiddet uygulayarak cinsel istismarda bulunması, sanıkların ağır cezalara giren suçlardan cezalandırma olasılığı olduğu gerekçesi ile kendi mahkemelerinin görevsizliğine karar veridi. Dava, daha sonra İzmir 6. Ağır Ceza Mahakemsi'nce kabul edildi.

Daha önce de streç filme sarmışlar

Bugün, davanın ilk duruşması görülürken duruşmaya mağdur Azad H., mağdur avukatı, sanıkalr N.S., F.K., sanık avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Sanık N.S. savunmasına şaka yaptıklarını, cinsel istismar yapmadıklarını belirterek, ''Erkekler arasında benzer şakalaşmalar oluyordu. Bu olaydan 4-5 ay öncede streç filme sarmıştık, şaka yapmıştık. Azad'ın düğününde de nikah şahitliği yaptım. üzerme atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Sanık F.K ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Şakalaştık. Sonra oturup çay içtik. Streç filmi şakasını da Azad Kendisi istemiştir'' dedi.

Uzman eşliğinde ifadesi alınacak

Mağdur yüzde 50 engelli Azad H. ise yaşadığı olay nedeniyle kendini ifade etmekte güçlük çekeceği gerekçesi ile bir uzman eşliğinde ifade vermek istediğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve mağdur avukatı, Azad H.'nin bir uzman eşliğinde, özel görüşme odasında alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mağdur engelli Azad H.'nin uzman eşliğinde ifade alınmasına karar verip tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.