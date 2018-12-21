​Blackwater’ın paralı askeri Iraklı bir sivili öldürmekten suçlu bulundu

Washington’daki Savcılık ofisi, Nicholas Slatten’in (35), Blackwater’ın paralı askerlerinin, 16 Eylül 2007'de Nisur Meydanı'nda ateş açarak öldürdüğü 14 sivilden biri olan 19 yaşındaki bir tıp öğrencisi olan Ahmed Haithem Ahmed El Rubia'yı öldürmekten suçlu bulunduğunu bildirdi.

Ofis, Slatten'in gözaltında olduğunu ve müebbet karşı karşıya olduğunu belirterek, Washington'da görülen davada, Slatten’ın ilk ateşi açan kişi olduğu tespit edildiğini aktardı.

Slatten ve arkadaşları, Balckwater şirketine ait dört araçla hareket etmiş ve yakın bir dönemde bomba yüklü aracın patlamasının ardından ABD’li diplomatları korumak amacıyla önlerindeki yolu açmaya çalışmıştı. Slatten ve yanındaki paralı askerler, Nisur Meydanı’nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu önlerindeki kalabalığa ateş açmıştı.

ABD YÖNETİMİ BLACKWATER'I KORUYOR

ABD'nin kirli işleri için kullandığı paravan şirket olan Blackwater eski ordu mensuplarından ve katliamlardan dolayı ordudan uzaklaşan askerlerden oluşuyor. Afganistan, Irak, Somali ve bir çok ülkede sivil katliamlarla ismi anılan şirketin bir çok üst düzey ABD'li etkiliyi de para ve şantaj ile tehdit ettiği iddia ediliyor.

2007 yılında Irak'ta 14 sivilli öldüren 4 Blackwater çalışanına ömür bıyu hapis cezası verildi. 2015 yılında Washington'daki temyiz mahkemesi, mahkumiyet kararını bozarak yeniden yargılanmasının önünü açtı

Mahkeme heyeti Slatten’ın, olaya karışan ve 30 yıl hapis cezası verilen diğer üç şirket çalışanı Paul Slough, Dustin Heard ve Evan Liberty ile birlikte yargılanmamış olması gerektiğini belirtirken söz konusu üç mahkumun aldığı cezanın ağır olduğu hükmüne vardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikalı diplomatları korumakla görevlendirilen şirket, 16 Eylül 2007'de Bağdat'ın Nisur Meydanı'nda sivillere ateş açmıştı. Olayda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 Iraklı hayatını kaybetmiş, 17 sivil yaralanmıştı. Olay, başta Irak'ta ve ABD'de olmak üzere dünya genelinde öfke yaratmış ve firmayla anlaşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterilmişti.

SUKUNET KATLİAMLARI

2004 yılında Felluce’de çok sayıda Blackwater paralı askerinin öldürülmesiyle başlayan ve 1000’den fazla Iraklının ABD askerleri tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan sükûnet operasyonu; 2005 yılı Kasım ayında bir grup ABD askerinin silahsız 24 Iraklıyı katlettiği ve sadece bir askerin görevi ihmalden suçlu bulunduğu Hadisa katliamı; 2006 yılı Ekim ayında Pakistan’daki dini bir okulun CIA insansız hava araçlarıyla yerle bir edilmesi ve 68 çocuğun öldürülmesi; 2008 yılı Temmuz ayında Afganistan’ın Nangahar eyaletindeki bir düğünün basılarak 47 kişinin ve dört ay sonra da Kandahar eyaletinde 63 kişinin benzer şekilde öldürülmesi bu olaylar arasındadır.

Obama yönetiminin iktidarı zamannda ordu ve istihbarat örgütleri tarafından işlenmiş olan ve işlenmeye devam eden suçlardaki her türlü sorumluluğu üstlenmekten kaçınmıştır. Demokrat başkan ve önemli yardımcıları da mahkûm edilmemiş suç ortaklarıdır.

Trump yönetiminin de medyada yer alan haberleri kendine çevirmemek ve katliamlardan ABD askerlerinin sorumlu olmadığını ispatlamak için etkisiz bir kaç Balackwater askerini mahkum etti. ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'de binlerce Blackwater askeri olduğu iddia ediliyor