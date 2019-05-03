' Hepiniz birer çevre bakanısınız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen ‘Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı’na katıldı. Bakan Kurum, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesi kapsamında Türkiye çapında bakanlığın 16 bin 700 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirterek, uygulama sayesinde 2023’e kadar tüm ilçelerde, şehirlerde atıkların kaynağında ayrıştırılacağını anlattı. Bakan Kurum, çocuklara, “Siz hepiniz çevre ve şehircilik bakanısınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. O yüzden çevreyi kirleten herkesi uyarın, yapmış olduğunuz projeleri anlatın ki şehirlerimizi, memleketimizi güzel şekilde gelecek nesillere aktaralım” şeklinde seslendi.

PLASTİK POŞET

Sıfır atık uygulamasının başka ayağının da plastik poşet kullanımını azaltmak olduğuna işaret eden Bakan Kurum, “Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz. Akabinde 2021’de depozito uygulamasına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.