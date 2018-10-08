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Jandarmanın 2 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 yıldır yakalamak için uğraştığı İ.A., Gediz’e bağlı Kurtçam köyünde yakalandı. İfadesinde çocuklarına bakmak için yıllardır bu işleri yaptığını belirten İ.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İ.A. ile birlikte aynı evde yakalanan K.A. adlı kadının da borcunu ödeme ihlalinden arandığı öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan K.A., adli mercilere sevk edildi. 

 

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