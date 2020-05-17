0-14 yaş ne zaman çıkacak? 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman?

17 Mayıs 2020 Pazar 13:06 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:06

14 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma izin günü heyecanla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı başlamıştı. 0-14 yaş çocuklara belirli zaman dilimlerinde sokağa çıkma izini getirildi. 20 yaş altı gençlere verilen 4 saatlik sokağa çıkma izni 0-14 ve 15-20 yaş olmak üzere 2 ayrı günde gerçekleştiriliyor. Buna göre; 0-14 yaş ne zaman çıkacak? Geçtiğimiz hafta çarşamba günü uzun zaman sonra dışarı çıkan çocuklar 4 saatliğine de olsa parklara gidip oyunlar oynadı. Uzun süredir evlerinde olan 14 yaş altı çocuklar, havaların da ısınmasıyla dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynamak için can atıyor. Peki 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma izni ne zaman? İşte 4 saatlik sokağa çıkma izninde ayrıntılar...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. (TAHDİTLİ NE DEMEK?)

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde (11.00 ile 15.00 arası) dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

Ayrıca, 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba; 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstüne saat 11.00 ile 15.00 arasında verilen dışarı çıkma izni saatleri bu hafta değişti. Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."

Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.