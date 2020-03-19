İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4984
  • EURO
    7,0947
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85576.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı açıklamıştı: 00.00'dan itibaren kapatıldı
Güncel

İçişleri Bakanlığı açıklamıştı: 00.00'dan itibaren kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

DHA19 Mart 2020 Perşembe 07:54 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:54
ABONE OL

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Duyurunun ardından Bulgaristan'da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapıylırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.

BULGARİSTAN'A GİDEMEDİ

Bulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum." diye konuştu.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yarım milyon koronavirüs test kiti... ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat
Yarım milyon koronavirüs test kiti... ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat

Yarım milyon koronavirüs test kiti... ABD Hava Kuvvetleri'nden dikkat çeken sevkiyat

'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'
'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'

'18 ay veya daha uzun sürecek, kıtlıklarla sonuçlanacak'

'15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'
'15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'

'15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'

Ersun Yanal Trabzonspor maçında ayrılmamış!
Ersun Yanal Trabzonspor maçında ayrılmamış!

Ersun Yanal Trabzonspor maçında ayrılmamış!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.