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‘Kış lastiği takma zorunluluğu’ 1 Aralık tarihinde uygulanmaya başlayacak

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde uygulamaya girecek olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’ Düzce’de lastikçilerde hareketlenme yaşanmasına neden oluyor.

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Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, 1 Aralık tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 715 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. Kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından sık sık denetlenecek. 
 
Yazlık lastiklerin kış aylarında hiçbir faydası yok 
 
AC Aksan Otomotiv Servis Müdürü Ümit Sel, kış aylarında araçlarda muhakkak kış lastiğinin takılı olması gerektiğini söyledi. Mevsimlik lastiklerin, kış aylarında sürücüleri zor durumda bıraktığını anlatan Sel, araçların yer ile tek bağlantısının lastik olduğunu hatırlattı. Yazlık lastiklerin kış aylarında hiçbir faydası olmadığını söyledi. 
 Aksan son olarak kışlık lastik taktıracak olanlarında lastiklerini bir an önce taktırmalarını istedi. 
 

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