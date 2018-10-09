Hakkari'de terör örgütü PKK'nın güdümlü füze saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaraland
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen güdümlü füze saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, biri sivil 4 asker yaralandı.
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