Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

1 ayda 12 kedinin kuyruğu kesildi

İstanbul Sultangazi'de son günlerde kuyruğu kesilmiş kediler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde son günlerde kuyruğu kesilmiş sokak kedileri mahalle halkını tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri bunun 'büyü' için yapıldığını öne sürdüler. 
 
Son aylarda mahallede kuyruğu kesilmiş sokak kedilerini görenler, hayvanlara yapılan işkencenin sorumlularının bir an önce bulunarak, cezalandırılmalarını istiyor. Mahallede esnaflık yapan Harun İrten "Son zamanlarda mahallemizde hayvanlara yapılan işkencenin haddi hesabı yok. Kuyruğu kesilmiş kedi gördüm. Veterinere götürmek için yaklaştım ama korktuğu için benden kaçtı. 1 ayda kuyruğu kesilmiş 12 tane kedi gördüm. Bunu yapan insan olamaz " dedi. 
 
Utku Arif Kavak ise, "2 aydır bu konuyu araştırıyoruz. Konunun kedilerin kara ve gri renklerde olmasından dolayı kuyruklarının belli kısımlarının kesilmesi, yer yer komple kesilmesinden dolayı bunun 'büyü' olduğu kanaatindeyiz. Yaşadığımız mahalle bu tür vakaları daha önce duyduk. Mahallemizde falcılık yoğun olduğundan dolayı sokak kedilerinin kuyruklarının büyüde kullanıldığını düşünüyoruz" dedi
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA