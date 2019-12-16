Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

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1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Fas uyruklu 1 DEAŞ üyesini sınır dışı edildi' denildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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