Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Fas uyruklu 1 DEAŞ üyesini sınır dışı edildi' denildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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