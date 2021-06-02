1 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları! EDHO, Masumlar Apartmanı dizilerinin reyting sıralaması

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:45

Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Salı akşamı Tv8'de Survivor, Atv'de Eşkıya Dünyya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Kaptan Amerika: Kış Askeri, TRT1'de Maumlar Apartmanı, Cumhurbaşkanı Özel Yayını, Show Tv'de Güldür Güldür Show izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları 1 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 1 Haziran 2021 reyting sonuçları

1 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

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