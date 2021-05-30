1 Haziran sonrası hangi adımlar atılacak? Gözler Kabine'de

30 Mayıs 2021 Pazar 14:37 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:54

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak.

KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜNE ÇIKARILDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak görülen karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre 14 güne çıkarıldı.

AŞILAMA HIZ KAZANDI

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, normalleşme ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Ancak kapalı alanlarda maske takılmasına devam edilmesini gerektiğinin de altını çizdi.

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceği öngörülürken, esnafın da gözü kulağı yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda. Uzmanlar, işletmeler açılsa bile belirli kurallara ve şartlara dikkat edileceğinin altını çiziyor.

Sektör temsilcileri açık havada restoranların hizmet verebileceğini ifade ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yol haritasının en merak edilen kolarının başında da restoranların çalışma prensibi geliyor.

Salgınla mücadele döneminde esnafa birçok destek programı açıklandı.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak verileceğini ifade etmişti.