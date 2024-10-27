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1 kilo uyuşturucuyu midesine sakladı narkotikten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Birinin midesinden 88 kapsül halinde 974,52 gram afyon sakızı ele geçirildi.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 11:28 - Güncelleme:
1 kilo uyuşturucuyu midesine sakladı narkotikten kaçamadı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (36) ve A.A.'yı (34) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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