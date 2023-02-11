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1 kilometre uzunluğunda: Deprem dağı ikiye böldü

'Asrın felaketi'nde ikinci depremin merkezi olan Elbistan'ın Gözpınar Köyü'nde dağ adeta ikiye ayrıldı.

Sabah11 Şubat 2023 Cumartesi 07:16 - Güncelleme:
1 kilometre uzunluğunda: Deprem dağı ikiye böldü
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Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın Gözpınar Köyü görüntülendi. Gözpınar Köyü'nde bir dağ adeta ikiye ayrıldı. 10 metre genişliğindeki ve 1 kilometre uzunluğundaki yarık köylülerde paniğe neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, Gözpınar Köyü muhtarı Kasım Gül büyük bir korku yaşadıklarını belirterek: "Ben 68 yaşındayım. Ömrüm boyunca böyle bir felaket böyle bir deprem görmedim. Bu deprem tam bizim köyümüzün altında gerçekleşti. Evlerimizde büyük hasarlar oluştu ama çok şükür can kaybımız yok. Köylülerimizle birlikte köy kahvehanesinde oturuyoruz, evlerimize giremiyoruz. Deprem köyümüzden geçen yüksek gerilim hatlarını yerle bir etti. Köyümüzün üzerindeki dağı adeta ikiye böldü" dedi.

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