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Güncel

1 kişinin öldüğü yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
1 kişinin öldüğü yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı
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Varlık Mahallesi'nde 2 Ocak'ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında Mete Durupınar hayatını kaybetti, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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