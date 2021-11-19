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Güncel

1 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da, TIR'ın çarptığı kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kamyonete çarpan TIR sürücüsü ise yoluna devam etti.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 23:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 23:54
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Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Erdi Çağlar yönetimindeki 68 AAE 044 plakalı kamyonet, sürücüsü ve plakası alınamayan TIR'ın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Kamyonet, bariyerlere çarpıp, devrilirken, TIR'ın sürücüsü ise yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki İsmail Yılmaz ve Hacivar Altın, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR'ın sürücüsünün yakalanması için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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