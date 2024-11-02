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1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme

Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yeni gelişme
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelevler Mahallesi'nde 22 Ekim'de inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerine motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından kalaşnikofla düzenlenen ve Y.S'nin (43) yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Olayla bağlantılı 6 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla Ersin A. (19), Mustafa Ö. (22), Murat D. (23), Kerem A. (20), Mahsum K. (21) ve Yunus T'yi (29) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Ersin A'nın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Mustafa Ö'nün motosikleti kullandığı, diğerlerinin de bu kişilere yardım ettiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Yunus T, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Bu arada motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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