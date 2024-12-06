1 Mayıs provokatörleri hakkında karar

İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları iddia edilen 17 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

TÜM SANIKLARIN BERAATLARINA HÜKMEDİLDİ

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 17 sanığın üzerlerine atılı 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarının unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu arama noktasında 17 şüphelinin yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar ve fotoğrafının olduğu 2 adet yelekle Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları kaydedilmişti. İddianamede 17 şüphelinin 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.