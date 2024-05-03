İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4157
  • EURO
    34,8029
  • ALTIN
    2403.27
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1 Mayıs'ta SMS ile emekçi kıyımı: CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten attı
Güncel

1 Mayıs'ta SMS ile emekçi kıyımı: CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten attı

Seçimin ardından CHP'li belediyelerin ilk icraatı işten çıkarmalar oldu. CHP'li belediye yönetimleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce emekçiyi işten attı.

Sabah3 Mayıs 2024 Cuma 07:37 - Güncelleme:
1 Mayıs'ta SMS ile emekçi kıyımı: CHP'li belediyeler yüzlerce kişiyi işten attı
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönettiği belediye yönetimleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde onlarca emekçiyi kapı önüne koydu. Esenyurt'ta 270, Ataşehir Belediyesi 100 işçinin ekmeği elinden alındı. CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde ise 30 Nisan'da 71 kişi, Beykoz Belediyesi'nde de 60 personelin işine son verildi. CHP'ye geçen Bayrampaşa'da 33 kişinin işine son verildi.

Sabah'ın haberine göre, 1 Mayıs'ta işçi kıyımına İBB iştiraki İSTAÇ da katıldı. Uzun yıllar İSTAÇ'ta görev yapan Eyüp Astürk, Emek ve Dayanışma Günü'nde telefonuna gelen SMS ile işten çıkartıldığını öğrendi.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Astürk, "Ekmeğimle oynanmasının sebebi AK Parti'den meclis üyesi olmak mı? Yoksa CHP'li olmamak mı?" diye sordu.

İmamoğlu, 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etmiş yerine ise 66 bin kişiyi işe almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.