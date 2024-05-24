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  • 1 milyar 221 milyon liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak
Güncel

1 milyar 221 milyon liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 16:17 - Güncelleme:
1 milyar 221 milyon liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak
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Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Yumaklı, "1 milyar 221 milyon 785 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 1 milyar 199 milyon 293 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 22 milyon 44 bin 840 lira, hastalıktan ari işletme desteği için 447 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

  • Tarım Desteklemesi
  • Çiftçilere Ödeme
  • Bakan İbrahim Yumaklı

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