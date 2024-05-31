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  • 1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak'ın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
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1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak'ın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Ankara merkezli 21 ilde yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak'ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

IHA31 Mayıs 2024 Cuma 14:48 - Güncelleme:
1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak'ın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
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Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara'ya getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada uluslararası dolandırıcılık eylemi ile haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Kapışmak'ın işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Aşkım Kapışmak'ın örgütün üst düzey yöneticileriyle 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı iddia edildi.

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